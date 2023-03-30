Во Франции фанатам официально разрешили приносить на стадион дымовые шашки – это эксперимент
Клубы должны будут отправлять властям список имён болельщиков, которые желают "зажечь" на стадионах.
Власти Франции решили провести эксперимент и разрешили фанатам использовать на стадионах дымовые шашки. Как информирует RMC Sport, у разрешения есть свой срок – до 2026 года.
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Сообщается, что для использования дымовых шашек фанаты должны будут применять ряд правил. Так, клуб должен будет направлять в местные органы власти запрос со списком болельщиков, которым нужно предоставить право пронести дымовые шашки. В этом запросе должно быть описание изделий и список мер безопасности. Эти запросы должны быть направлены не позднее, чем за месяц до матча.
Целью эксперимента названо исчезновение незаконных и небезопасных пиротехнических изделий на трибунах.
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