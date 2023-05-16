В первых двух дивизионах Франции каждый год проходит акция, призванная бороться с гомофобией. Футболисты всех команд играют в футболках с номерами в цветах радуги, а капитаны команд носят повязки в аналогичных цветах. В этом году сразу 5 игроков из команд Лиги 1 и Лиги 2 отказались участвовать в матчах, приручённых подобной акции.

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Как информирует Get French Football, трое из этих игроков представляют Тулузу. Это Закария Абухляль, Мусса Диарра и Саид Хамулич. Также в 35 туре Лиги 1 отказался сыграть форвард Нанта Мостафа Мохамед, а в матче 35 тура Лиги 2 – центральный защитник Генгама Донатьен Гомис. Все эти футболисты не попали в заявку своих команд на матчи.

Абухляль объяснил причину своего отказа сыграть в матче с Нантом, написав в Твиттере: "Уважение – это ценность, которую я высоко ценю. Оно распространяется на всех, но также включает в себя уважение к моим личным убеждениям. Поэтому я не считаю себя наиболее подходящим человеком для участия в этой акции".

Тулуза в своих социальных сетях отметила: "Клуб уважает выбор своих игроков. После консультаций Клуб решил не вносить несогласных футболистов в заявку на игру".

Нападающий Нанта Мостафа Мохамед также выступил с заявлением. "Учитывая свои корни, свою культуру, важность своих убеждений и верований, я не мог принять участие в этой акции".

L’Équipe сообщил, что Мохамед будет оштрафован своим клубом за отказ участвовать в антигомофобной акции. Клуб подтвердил это и заявил, что деньги будут перечислены в благотворительную организацию, которая борется с гомофобией. Нант также официально заявил, что продолжит борьбу со всеми формами дискриминации.

В прошлом сезоне в Лиге 1 был только один "отказник" – полузащитник ПСЖ Идрисса Гуйе.

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