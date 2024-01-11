Руководство мадридского Реала раскололось на две части в вопросе трансфера центрального нападающего. Как информирует Football Transfers, один лагерь выступает за подписание форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, второй – за трансфер Виктора Осимхена из Наполи.

Наполи официально продлил контракт с Осимхеном

Раскол по этому вопросу очень серьёзный. Сообщается, что "более опытные боссы" "бланкос" уверены в том, что Осимхен – лучший вариант для Реала из-за своего стиля. Согласно их мнению, Виктор играет в стиле Карима Бензема, а потому лучше впишется в команду. Также этот лагерь уверен, что финансовые требования Мбаппе слишком завышены.

Напомним, что в конце прошлого года Осимхен продлил контракт с Наполи до лета 2026 года.

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