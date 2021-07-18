Форвард Металлиста 1925 Михаил Стороженко завершил карьеру игрока в 23 года, сообщает официальный сайт харьковской команды.

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Однако он продолжит работать в клубе в качестве ассистента тренера по физической подготовке. Сейчас Стороженко проходит обучение для получения соответствующих тренерских лицензий УАФ.

Напомним, Михаил – внук основателя и председателя наблюдательного совета Металлиста 1925 Сергея Стороженко. За харьковскую команду выступает с 2016 года. За пять лет он провел 51 матч, в котором отметился одним голом и тремя ассистами. В прошлом сезоне форвард появлялся на поле лишь в двух поединках.

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