Ужасная трагедия произошла в Нью-Йорке. Во время прогулки на вертолете погибла семья главы испанского филиала Siemens Агустина Эскобара. Вместе с ним на борту находились трое детей и его жена. Об этом сообщает Marca.

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Вертолет разлетелся на части в воздухе, а затем упал в реку. Очевидцы говорят, что у него оторвались пропеллер и хвост.

Жена Эскобара Мерсе Кампруби была внучкой экс-президента Барселоны Агусти Монталя Косты. Он возглавлял "кулес" с 1969 по 1977 год и был инициатором подписания Йохана Кройфа. Под руководством Агусти Монталя Косты Барселона завоевала титул чемпиона Испании в сезоне 1973/74.

Прадедом Мерсе Кампруби был Агустин Монталь Галобарт, испанский предприниматель, который также возглавлял "блаугранс" в период между 1946 и 1952 годами.

Кроме того, брат Мерсе Кампруби, Жоан, был кандидатом в президенты Барселоны в 2024 году.

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