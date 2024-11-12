"Здорово видеть, как лучшие команды играют в одном месте и соревнуются друг с другом , давая другим странам возможность соревноваться с европейскими командами. Думаю, будет отличный турнир, который понравится как зрителям, так и игрокам. Команды становятся все лучше и лучше, и каждый раз, когда они играют в эти игры, они получаются действительно хорошими.

Гвардиола настроен прекратить борьбу за титул АПЛ после четырех поражений подряд

Насыщенный календарь? Я не думаю, что это не будет проблемой для игроков , поскольку они привыкли участвовать в чемпионатах мира, Копа Америка, Евро и так далее. Они подготовлены к этому. Они привыкли уезжать на месяц и сидеть взаперти в других странах во время турнира. Поэтому я не вижу в этом проблему. Здесь будет другой менталитет: ранее ты играл на крупных турнирах за сборную, теперь будешь играть за клуб.

Я думаю, что Манчстер Сити является фаворитом на победу во всех турнирах, включая Премьер-лигу, Кубок Англии, Клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов. Вне зависимости от того, в каком турнире Сити играет, он будет явными фаворитом. Я думаю, многое будет зависеть от их менталитета, потому что всегда быть фаворитами непросто. Я думаю, что Манчестер Сити находится там, где он находится, потому что Гвардиола очень хорошо знает, как сохранять такой менталитет. Считаю это ключевым моментом – у игроков Сити есть менталитет победителя.

Перед Пепом нужно снять шляпу, нелегко руководить такими игроками каждый день. Он всё время повторяет: "Давай, надо продолжать побеждать!". Спустя месяцы и годы такой подход может его утомить, но он продолжает это делать. Именно поэтому Сити будет фаворитом – Пеп никогда не дает покоя своим игрокам. Для меня это ключ к успеху любой команды", – цитирует Marca Агуэро.

Лунін переплюнув навіть Касільяса, Довбик крутить погане кіно, у нього туманне майбутнє: підсумки євровікенду + конкурс