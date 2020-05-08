Вместо витаминов выпил виагру – как форвард, которого вытеснил Шевченко, "стал самым быстрым с тремя ногами"

Карлтон Коул, бывший форвард сборной Англии, стал жертвой брутального розыгрыша. Партнеры по национальной команде подсунули ему не те таблетки.

Нападающий начинал очень оптимистично: победный дубль в ворота молодежной сборной Украины U-21 в товарищеском матче (3:1), хвала главного тренера, мол, вот оно будущее национальной команды Англии. У наших играли такие люди, как Милевский, Ищенко, Яценко, Пуканыч, Голайдо и Чеберячко, на скамейке запасных сидел Пятов, а единственный гол на счету Алиева. Но потом все пошло на убыль. С Челси стал формальным чемпионом Англии-2006 и вынужден был покинуть Стэмфорд Бридж. Окончательно на двери воспитаннику лондонцев указал Андрей Шевченко, который пришел в то же лето. Своим последним шансом Коул не воспользовался – 9 выходов в АПЛ, 3 в ЛЧ и только 1 гол в Кубке Англии сделали очевидным его конец приключения с родным клубом.

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За 4 сезона только 8 голов во всех турнирах. Челси продал Карлтона в Вест Хэм за 3 миллиона евро, и там он пережил пик карьеры – 67 голов, 33 ассиста, почти 300 матчей. Коул даже выходил на замену против сборной Украины в отборе ЧМ-2010. Команда Михайличенко победила 1:0, а наш герой так и не забил никогда ни одного мяча за главную команду своей страны. Зато в лагере "трех львов" с ним случилась курьезная история. После вызова на товарищеский матч против Нидерландов в 2009 году Уэйн Руни, Шон Райт-Филлипс и Джермейн Дефо жестко развели его.

"У меня началась устойчивая эрекция там внизу. Я не чувствовал сексуального возбуждения, но бегал быстрее всех на поле, ведь у меня выросла третья нога", – рассказывает Коул, смеясь. Дефо, который в то время играл за Тоттенхэм, объяснил, почему они решили подсунуть партнеру таблетки с виагрой: "Карлтон был всегда улыбающийся, счастливый, поэтому мы просто подумали, если ты собираешься кого-то достать, кто бы еще это мог быть?"

Коул ни на минуту не колебался. "Наверное думал: "О да! Витамины! Они так полезны для моего организма! "У меня живот сводило от смеха, это было самое смешное, что я когда-либо видел. Когда мы признались ему, его выражение лица было бесценным... И он же ничего не мог с этим поделать. Я думал, ей, паренек, тебе придется иметь с этим дело добрых несколько часов. О Боже мой", – цитирует продолжил смеяться Дефо. А вот главный тренер англичан Фабио Капелло так ничего и не заметил.

Такое могло случиться только с ним, шутят фанаты Вест Хэма. По словам Дефо, им бы ни за что не удалось провернуть эту шутку сейчас, когда футбольная форма слишком плотно прилегает к телу. "Ты возвращаешь плохие воспоминания, которые я было уже стер из памяти", – Карлтон с юмором воспринял слова бывшего партнера во время одного из последних подкастов, цитаты из которого сильно разошлись английскими СМИ.

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К слову, Карлтон вместе с Джермейном входит в топ-5 футболистов, которые больше всего раз выходили на замену в матчах АПЛ. Коул завершил карьеру в Индонезии, где едва не загремел в тюрьму. Сейчас работает тренером в академии Вест Хэма. Признается, что пришлось немного переучить себя, ведь: "Сейчас тренировки отличаются от того, как занимались в наше время. Эти дети – совсем не дураки. Если ты будешь говорить какие-то глупости, они не будут воспринимать тебя всерьез. Если вы не можете помочь им стать лучше, им будет плевать на ваши игровые регалии". В свою очередь 37-летний Дефо продолжает феерить под руководством Джеррард в Рейнджерс, где забил 17 голов за сезон 2019/20.