"Мир будет встречать Новый год. Праздничный ужин. Подарки. Семья за столом с салатами и мясом. Улыбки. Счастье. Новые желания.

Мудрик: Следующий год будет триумфальным, и я не о футболе

Почти весь мир будет запускать салюты и радоваться их разрывам в небе. К сожалению, в Украине в этом году это не праздник. Не все семьи могут собраться за праздничным столом. Многие детишки не получат подарок под елку. Вместо салютов у нас теперь работа ПВО. А главное желание каждого украинца – победа в войне.

Мы все понимаем, какой ценой мы входим в 2023 год. Ценой жизней и здоровья лучших сыновей и дочерей Украины. Ценой того, что не все дети увидят своих родителей, не каждые мама и папа дождутся своего ребенка дома. А есть много людей, у которых теперь нет дома.

Многие украинцы встретят Новый год с родными по видеосвязи. Теперь они живут далеко друг от друга. Не будет тепла, объятий и поцелуев. Не будет нежного прикосновения к любимым, теплым рукам. Враг сломал нашу жизнь. Он сломал наш дом. Сломал все, что видел перед собой. Но он никогда не сломает нашу силу, волю и жажду той жизни, которую мы себе обрели. Он не сломает наши души.

Я не хочу ничего желать, потому что у каждого из вас свое личное желание. Надеюсь, оно сбудется. Просто поблагодарю каждого, кто приближает победу. Воину, медику, волонтеру, спасителю… Не опускайте руки. Делайте то, что делаете, и помните, что за каждым мраком приходит свет!