Форвард Манчестер Сити Сэмюэль Эдози продолжит карьеру в чемпионате Германии, утверждает Фабрицио Романо.

Переход Мудрика в Байер под угрозой срыва – Шахтер планирует заработать на трансфере украинца в АПЛ или Серию А

По информации авторитетного инсайдера, Байер договорился о переходе 19-летнего англичанина на постоянной основе. Трансфер закроют в ближайшие дни. В настоящее время клубы работают над оформлением документов.

Заметим, что Сэмюэль Эдози играет на позиции левого вингера. Единственный матч за первую команду Ман Сити провел год назад в Суперкубке Англии против Лестера (0:1). Ранее Байер пытался подписать на эту позицию украинца Михаила Мудрика, но договориться с Шахтером не удалось.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд