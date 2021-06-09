В начале апреля сообщалось, что сын Зинедина Зидана находится на просмотре в Интере из Маями, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм. Однако до подписания контракта дело не дошло.

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Сегодня французский Родез на своем официальном сайте объявил о подписании контракта 26-летним полузащитником. Соглашение рассчитано на один год, Энцо Зидан взял культовый для своего отца пятый номер.

Стоит заметить, что старший сын бывшего главного тренера Реала впервые будет выступать за клуб из своей родины. Прошлый сезон Родез завершил на 15-м месте турнирной таблицы Лиги 2, всего в двух очках от зоны вылета.

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