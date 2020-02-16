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Вместо гола огромный конфуз в грязи – курьезное видео из Северной Ирландии

17:43 131 Читати українською
Вместо гола огромный конфуз в грязи – курьезное видео из Северной Ирландии
Адам Сэлли / Inpho

Матч между Портадауном и Квинс Юниверсити в рамках второго дивизиона Северной Ирландии запомнился очень курьезным эпизодом.

Нападающий Портадауна Адам Сэлли за один поединок превратился из главного неудачника игры на героя.

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Игрок стал автором невероятно курьезного эпизода при втором взятии ворот соперника. Форвард выскочил один на один с голкипером, пробил мимо него и начал празднование. Мяч остановился перед самой линией ворот, однако его одноклубник Лэйвери успел первым и спас партнера от позора.

Впрочем, Сэлли исправился во второй половине игры, записав в свой актив хет-трик, а его команда уничтожила соперника 7:1.

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