Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко написал поздравление по случаю Международного женского дня, который отмечают сегодня, 8 марта.

"Украинские женщины в каждую минуту войны за независимость Украины доказывают, что самые храбрые и талантливые во всем мире!

Шахтер поздравил с Международным женским днем

Защитницы, медики, волонтеры, сотрудницы учреждений критической инфраструктуры, бабушки, мамы, жены, дочери, мы безгранично восхищаемся и гордимся вами!

Мира, крепкого здоровья и божьего благословения! Вместе мы обязательно раз и навсегда потопим этот проклятый "русский военный корабль"! Слава Героям! Слава Украине", – написал Павелко в Facebook.

Напомним, наше государство силами защитников и защитниц уже 13-й день ведет мужественную борьбу против российского оккупанта. Следовательно, приходится откладывать мысли о футболе и других радостях мирной жизни.