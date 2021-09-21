Криштиану Роналду, который голом помог Манчестер Юнайтед одолеть Вест Хэм (2:1), опубликовал после игры пост для поклонников манкунианцев.

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"Вместе мы сильнее! Спасибо всем за поддержку", – написал 36-летний португалец под своим фото.

Напомним, "красные дьяволы" только около месяца назад подписали Криштиану, и он уже успел оправдать такое решение, отличаясь голами в каждом матче. После 5-ти туров АПЛ Юнайтед с 13-ю очками расположился на третьей строчке.

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