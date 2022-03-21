Влахович покинул расположение сербской сборной по причине повреждения паха, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Дибала покинет Ювентус свободным агентом по завершению сезона, – Sky Sport

Душан не сможет сыграть за сербов в матчах против Венгрии и Дании, которые состоятся 24 и 29 марта соответственно. Отметим, что Сербия гарантировала себе путевку на ЧМ-2022, поэтому эти поединки носят исключительно товарищеский характер.

Добавим, что Влахович провел 35 матчей в текущем сезоне за Фиорентину и Ювентус (зимой стал игроком туринцев), забив 25 голов и отдал 6 ассистов.

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