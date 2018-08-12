Чеснаков: Когда-то Ракицкий сказал: "Мы – обос*ались", а теперь и у нас так получилось

Капитан Ворсклы Владимир Чеснаков назвал причины поражения в матче 4-го тура чемпионата Украины против Шахтера.

"Когда-то Ракицкий сказал: "Мы – обос*ались", а теперь и у нас так получилось. В первом тайме у нас была команда. У Шахтера практически не было моментов, а мы забили и могли забивать еще.

Шахтер – Ворскла – 4:1 – видео голов и обзор матча

А во втором тайме у нас разные скорости вышли, мы как-то подсели, прижались к своим воротам, пропустили быстрый мяч. И все: начали раскрываться, стали появляться свободные зоны, которыми воспользовался Шахтер. В итоге Шахтер забил четыре мяча, а мог еще столько же.

Долги перед командой, как были, так и есть. Руководство все обещает... Но это как замкнутый круг. Мы, по большому счету, и сделать ничего не можем, потому что будем действовать против себя... Мы не знаем, как повлиять на ситуацию", – цитирует Чеснакова Footboom.