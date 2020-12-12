Владелец Валенсии Питер Лим хочет вернуть деньги, которые он вложил в клуб за время своего правления.

Бизнесмен хочет получить 54,5 млн евро, которые он предоставлял Валенсии в долг, сообщает Marca. Первый займ на сумму 38 млн евро был выдан в сезоне 2014/15 под ставку 2,8%, а второй – на сумму 16,5 млн евро был выдан под ставку 3%.

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"Мы не считаем необходимым называть имена игроков. Эти футболисты все еще в команде, переговоры об их продаже будут продолжены, но после трансфера часть вырученных средств пойдет на погашение кредитов", – приводит слова президента клуба Анила Марти Marca.

Отметим, что Питер Лим является владельцем Валенсии с 2014 года, а его правление запомнилось скандалами и частыми сменами тренеров.

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