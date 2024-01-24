Нет сомнений в том, что Питер Лим очень непопулярен в Валенсии. Сингапурский бизнесмен возглавил клуб 10 лет назад, и за это время "лос чес" так и не показали прогресс под его руководством.

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Как информирует Relevo, Лим получил предложение от успешного бизнесмена из Валенсии Минеля Зорио о продаже клуба за 250 миллионов евро. Согласно источнику, Лим, скорее всего, отвергнет это предложение, так как намерен продать клуб не дешевле 400 млн евро.

Тем не менее, Питер пока что официально не ответил на запрос Зорио. Поэтому у болельщиков команды Романа Яремчука сохраняется надежда.

За десятилетний период пребывания Лима во главе Валенсии команда порадовала его победой только в одном Кубке Испании. Сейчас "лос чес" занимают 7 место в турнирной таблице Ла Лиги после 21 тура.

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