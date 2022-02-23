Сначала Бекали в телеинтервью сказал, что не собирается разрешать играть футболистам, которые ввели вакцину. Позже он подчеркнул, что пошутил. Ранее он также убеждал футболистов отказаться от вакцинации.

"Не сделаю прививку даже под дулом пистолета": одиозный владелец Стяуа отговорил команду от вакцинации

"Я просто выразил свое мнение. Это не значит, что я к чему-то принуждаю людей. Это их проблемы. Мое мнение: те, кто вакцинировался, теряют силу. Но это не значит, что футболист не играет из-за вакцинации – он не играет потому, что потерял силу.

Это неправда, что вакцинированные игроки отстранены от участия в матчах. Крету вакцинирован, Танасе вакцинирован, Винисус вакцинирован, также Георге. Четверо! У меня нет к ним никаких претензий", – цитирует Бекали Sport.ro.

Румунський Берлусконі: расист, сексист і фанатик, який мріє захопити Україну, трощив Динамо та обожнював Протасова