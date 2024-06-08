Эвертон находится в поисках нового владельца. Как информирует Sky Sports, в приобретении мерсисайдского клуба заинтересованы 6 потенциальных покупателей, один из них – президент Ромы Дэн Фридкин. Он владеет "джаллоросси" с 2020 года, его капитал оценивается Forbes примерно в 6,1 миллиарда долларов.

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15 сентября 2023 года Эвертон сообщил, что 777 Partners заключили соглашение о приобретении контрольного пакета акций (94,1%) компании Blue Heaven Holdings, возглавляемой Фархадом Мошири. Однако финальной датой поглощения значилось 1 июня. В тот день "ириски" объявили, что поглощения клуба компанией 777 Partners так и не произошло.

Напомним, что цвета Эвертона защищает левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко.

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