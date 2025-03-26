Мажоритарный акционер ПСЖ компания Qatar Sports Investments рассматривает возможность приобретения Малаги, которая в настоящее время выступает во втором испанском дивизионе. Об этом информируют Sky News и L'Équipe. Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров по соглашению, стоимость которого оценивается в 100 миллионов евро.

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В настоящее время испанский клуб принадлежит испанской группе отелей и недвижимости Bluebay (49%) и катарскому бизнесмену Абдулле аль-Тани. Однако команда находится под внешним управлением.

Последний успех Малаги датируется сезоном 2012/13, когда команда дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов. Она имела все шансы на выход в полуфинал, но ряд спорных решений в матчах с Боруссией Д Юргена Клоппа не позволил "бело-небесным" пройти дальше.

Qatar Sports Investments принадлежит 87,5% ПСЖ и 21,67% Браги.

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