ПСЖ собирается оперативно пригласить Лионеля Месси, который стал свободным после провала переговоров с Барселоной.

Президент клуба Нассер Аль-Хелайфи получил от катарского эмира "зеленый свет" для подписания 34-летнего форварда, утверждает журналист Франсеск Агилар.

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Владелец ПСЖ не пожалеет денег, если футбольное руководство посчитает переход целесообразным. Главный тренер Маурисио Почеттино полностью поддерживает трансфер Месси. Теперь остается согласовать все детали с самым Лионелем, чтобы главная бомба лета стала реальностью.

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Напомним, в межсезонье ПСЖ уже осуществил ряд мощных подписаний – Рамос, Вейналдум, Доннарумма и Хакими. Трое первых достались французскому гранду свободными агентами.

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