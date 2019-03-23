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Владелец Олдхэма отклоняет свою вину в отставке Скоулза

06:30 3 Читати українською
Владелец Олдхэма отклоняет свою вину в отставке Скоулза
Пол Скоулз / соцсети

Владелец Олдхэма, который покинул Пол Скоулз, Абдалла Лемсагам уверяет, что не вмешивался в выбор состава команды.

"У меня есть документы, что это ложь, которая наносит ущерб клубу. Я смотрю на ситуацию со своим адвокатом и я никому не позволю врать об Олдхэме", – сказал Лемсагам Sky Sports.

Скоулз покинул пост главного тренера Олдхэма, проработав в клубе всего месяц

Напомним, Пол Скоулз подал в отставку после месяца работы с Олдхэмом, заявив, что владелец клуба вмешивался в выбор состава команды.

Теги
Англия Пол Скоулз Пол Скоулз Олдхэм Олдхэм
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