Владелец Олдхэма отклоняет свою вину в отставке Скоулза

Евро-2020 — 03:25 3101
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Португалия – Украина: Пятов спасает план Шевченко, Роналду и Мораес транжирят – у нас новые лидеры, у соперника кошмар
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Португалия – Украина: послематчевая пресс-конференция Андрея ШевченкоЕвро-2020 — 00:21 884
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Англия легко разгромила Чехию: хет-трик и пенальти от Стерлинга, дебюты Хадсон-Одоя и РайсаЕвро-2020 — 22 март 153
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30 моментів, які зробили Роналду легендою: 8 голів українцям, приниження Росії, перемога над Шевченком у фіналі ЛЧЕвро-2020 — 22 март 383
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"Перемога над Росією для мене – особлива". Як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Міхайловічем, сімейна драмаИнтервью — 22 март 917