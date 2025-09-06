Во время экономического саммита в Салониках между Эвангелосом Маринакисом и бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном возник спор относительно войны в Украине, сообщает Tovima.

"Если вы прекратите финансировать Зеленского, война должна закончиться. Я бы предпочел то, чтобы больше не убивали детей, и пусть Россия оставит за собой часть территории Украины. Это справедливый компромисс. Но давайте остановим войну", – заявил владелец Ноттингем Форест.

"Сколько Украины вы отдали бы? Сколько Украины справедливо отдать агрессору, чтобы остановить войну? Сколько Чехословакии вы отдали бы Гитлеру, чтобы остановить войну? Сколько Польши? Сколько? Нет, это абсолютно то же самое. Гитлер в 1930-х говорил: "Это место на самом деле немецкое". Здесь полно немецкоязычных. Их якобы дискриминируют, поэтому он пойдет защищать их. Именно так же говорит Путин об Украине. Это идентично", – ответил ему Борис Джонсон.

Напомним, недавно Маринакиса обвинили в шантаже, договорных матчах, торговле наркотиками и коррупции фанаты английского Кристал Пэлас. В последние дни трансферного окна к Ноттингем Форест, которым владеет грек, присоединился Александр Зинченко.

