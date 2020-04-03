Владелец Лидса опроверг продажу клуба шейхам из ПСЖ

Мажоритарный акционер английского Лидса Андреа Радридзани отреагировал на информацию о покупке клуба катарскими инвесторами.

"Это всего лишь слухи, которые уже год циркулируют. Наши взаимоотношения с Аль-Хелаифи действительно замечательные, мы стремимся чего-то достичь в футболе, но никакой конкретики в вопросе продажи клуба нет.

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Я намерен сделать Лидс крупным игроком в английской лиге. Мы оценим ситуацию, когда вернемся в АПЛ", – заявил владелец "павлинов" в комментарии Sky Sport Italia.

Ранее британская пресса писала, что Лидс продан катарским бизнесменам с президентом ПСЖ Насером Аль-Хелаифи во главе за 135 млн евро. На вынужденную паузу в первенстве Юнайтед ушел лидером Чемпионшипа.

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