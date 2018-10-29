Владелец Лестера находился в вертолете, который разбился возле стадиона, – BBC

Вичай Шривадданапрабха находился в своем вертолете в момент крушения у Кинг Пауэр Стэдиум.

Владелец Лестера Вичай Шривадданапрабха находился в своем вертолете при падении на парковке возле домашнего стадиона клуба, сообщает BBC Sport, ссылаясь на источники, близкие к семье бизнесмена.

Вертолет владельца Лестера разбился возле домашнего стадиона клуба

Вертолет упал примерно в 20:30 по местному времени, после чего на место событий прибыла полиция и скорая помощь. О погибших пока не сообщается.

Лестер в матче 10 тура АПЛ дома сыграл вничью с Вест Хэмом (1:1) и набрал 13 очков, находясь на 12 строчке в турнирной таблице.

Лестер сделал заявление по крушению вертолета владельца клуба