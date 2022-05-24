Банальный матч за выживание в элитном дивизионе наделал шума на весь мир. Царско Село, занимавшее последнее место в таблице, принимало столичный Локомотив.

Победа позволяла хозяевам покинуть дно таблицы и сыграть в плей-офф за выживание. Но счет открыли гости – сделал это экс-игрок Львова Фране Чирьяк. Царско Село отыгралось на 73-й минуте, а уже в компенсированное время произошло самое интересное.

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Хозяева заработали право на пенальти, который собирался исполнить Юсуф Яффа. Впрочем, 11-метровый он так и не пробил. На поле вышел владелец клуба Стойле Манолов, который буквально с кулаками набросился на собственного игрока и отобрал у него мяч. Функционер настоял, чтобы пенальти исполнил капитан команды Мартин Кавдански.

В итоге именно он и пробил, но не сумел переиграть голкипера, похоронив надежды Царско Село на выживание. 1:1 – ничья, означавшая вылет команды во второй дивизион. Но даже вылетом из элиты все не завершилось. На следующий день Стойне Манолов заявил, что прекращает финансирование клуба Царско Село.

"Настало время заявить, что клуб прекратит свое существование и не будет участвовать в профессиональном футболе в следующем сезоне. Мы объявляем это сейчас, чтобы Болгарский футбольный союз мог найти замену, которую считает целесообразной. Вкладывать деньги в болгарский футбол – это самый простой способ их потерять.

Что касается эпизода с пенальти, то исполнителей 11-метровых заранее выбирает тренер. Юсуф Яффа проигнорировал это указание. Такого я не мог стерпеть", – заявил владелец клуба.

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