Владелец Дженоа – об очередном поражении команды: "Верим в Шевченко, он – именно тот человек, который нужен клубу"
Владелец Дженоа Джош Вондер отреагировал на поражение "грифонов" в поединке 17 тура Серии А против Сампдории.
"Я разочарован игрой. Но у нас важный проект, мы хотим сделать этот клуб более сильным. Во время трансферного окна мы будем стараться сделать команду лучше.
Продолжение мучений Шевченко в видеообзоре матча Дженоа – Сампдория – 1:3
Новый генеральный менеджер должен возглавить революцию. Мы вернемся туда, куда заслуживаем и куда хотим. Верим в Шевченко, он – именно тот человек, который нужен Дженоа", – цитирует Вондера Pianetagenoa1893.
Напомним, подопечные Шевченко уступили в генуэзском дерби (1:3) и смогли забить первый гол под руководством украинского специалиста.
Дженоа проиграла дерби Сампдории – первый гол под руководством Шевченко спас от разгрома