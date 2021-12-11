Владелец Дженоа Джош Вондер отреагировал на поражение "грифонов" в поединке 17 тура Серии А против Сампдории.

"Я разочарован игрой. Но у нас важный проект, мы хотим сделать этот клуб более сильным. Во время трансферного окна мы будем стараться сделать команду лучше.

Продолжение мучений Шевченко в видеообзоре матча Дженоа – Сампдория – 1:3

Новый генеральный менеджер должен возглавить революцию. Мы вернемся туда, куда заслуживаем и куда хотим. Верим в Шевченко, он – именно тот человек, который нужен Дженоа", – цитирует Вондера Pianetagenoa1893.

Напомним, подопечные Шевченко уступили в генуэзском дерби (1:3) и смогли забить первый гол под руководством украинского специалиста.

Дженоа проиграла дерби Сампдории – первый гол под руководством Шевченко спас от разгрома