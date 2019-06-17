Владелец Дерби дал четкий ответ относительно потенциального перехода Лэмпарда в Челси

Владелец Дерби Мелвин Моррис прокомментировал ситуацию относительно возможного возвращения Фрэнка Лэмпарда в Челси.

"Мы ясно дали понять всем и, главное, самому Фрэнку, что хотим сохранить его в клубе на длительный срок.

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Если Челси захочет пригласить Фрэнка, то в их интересах сделать предложение для достижения этой цели. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы продолжить реализацию наших планов на предстоящий сезон.

В этом плане мы будем тесно сотрудничать с Фрэнком, чтобы он знал, как сильно хотят видеть его в команде все, кто связан с клубом", – цитирует Морриса Sky Sports.

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