toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ РОМАН ЗОЗУЛЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Владелец Дерби дал четкий ответ относительно потенциального перехода Лэмпарда в Челси

17:31 133 Читати українською
Владелец Дерби дал четкий ответ относительно потенциального перехода Лэмпарда в Челси
Фрэнк Лэмпард / ФК Дерби Каунти

Владелец Дерби Мелвин Моррис прокомментировал ситуацию относительно возможного возвращения Фрэнка Лэмпарда в Челси.

"Мы ясно дали понять всем и, главное, самому Фрэнку, что хотим сохранить его в клубе на длительный срок.

Лэмпард согласился возглавить Челси – Абрамович уговорил легенду "синих" необычным обещанием

Если Челси захочет пригласить Фрэнка, то в их интересах сделать предложение для достижения этой цели. Мы продолжим прилагать все усилия, чтобы продолжить реализацию наших планов на предстоящий сезон.

В этом плане мы будем тесно сотрудничать с Фрэнком, чтобы он знал, как сильно хотят видеть его в команде все, кто связан с клубом", – цитирует Морриса Sky Sports.

"Не травмируй, он нам нужен": Зинченко стал жертвой троллинга конкурента из Ман Сити и фанов – фото, порвавшее всех

blog_ava
ПСЖ готов продать Неймара, – L’Equipe
00:35
595
Теги
Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Англия Челси Челси Трансферы Челси Дерби Каунти Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
24
мин
Япония
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук