Президент словенского Целе россиянин Валерий Колотило считает, что вскоре представители России снова будут участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

"Президент УЕФА, словенец Александер Чеферин – большой поклонник российского футбола. Он делает больше, чем может, чтобы вернуть российский футбол на европейскую арену.

Все очень надеются, что в ближайшее время все изменится. Мы заложники этой ситуации. Возвращение очень важное, и для нас жизненно необходимо. Мы все надеемся, что скоро будет, как раньше, и даже лучше. Но к этому моменту нужно быть готовым. Российские клубы должны понимать, что останавливаться нельзя, несмотря на отсутствие международной практики. То же самое касается и сборной России", – рассказал Колотило в интервью российскому СМИ.

Напомним, что УЕФА начисляет очки командам из России, хотя они не участвуют в еврокубках.

К слову, Целе в прошлом году дошел до четвертьфинала Лиги конференций.

