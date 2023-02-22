Сообщается, что австрийский специалист привлёк внимание Боули благодаря победе со своей командой в Лиге Европы в прошлом сезоне. Об этом информирует Daily Express.

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Также с принципами работы Гласнера отлично знаком технический директор "синих" Кристофер Вивелл, который в своё время работал вместе с Оливером в Зальцбурге.

Если босс Челси решится уволить Поттера, то именно Гласнер будет первым кандидатом на его замену.

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