Владелец Челси нашел Поттеру замену в Бундеслиге – его команда идёт вне зоны Лиги чемпионов
22 февраля 20:04 - Читати українською
Владелец Челси Тодд Боули является большим поклонником главного тренера Айнтрахта Оливера Гласнера.
Сообщается, что австрийский специалист привлёк внимание Боули благодаря победе со своей командой в Лиге Европы в прошлом сезоне. Об этом информирует Daily Express.
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Также с принципами работы Гласнера отлично знаком технический директор "синих" Кристофер Вивелл, который в своё время работал вместе с Оливером в Зальцбурге.
Если босс Челси решится уволить Поттера, то именно Гласнер будет первым кандидатом на его замену.
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