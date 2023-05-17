Цена будет зависеть от того, останется ли Страсбур в элитном дивизионе Франции, информирует The Guardian. Согласно источнику, владелец "синих" Тодд Бёли и его компания Clearlake Capital искали подходящие для приобретения клубы с прошлого лета.

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Бёли хочет запустить мультиклубный проект, чтобы у воспитанников Челси была возможность получать постоянную игровую практику. Челси рассматривал ряд клубов во Франции, Бельгии, Португалии, а также Южной Америке.

Лондонский клуб вёл переговоры с Бордо, но затем переключился на Страсбур, цвета которого защищает игрок сборной Украины Эдуард Соболь – советники лондонцев подсказали им, что сделка с эльзасским клубом может получиться более выгодной.

Также руководители Челси заинтересованы в приобретении части акций португальского Портимоненсе.

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