Очередным клубом, который попадет под опеку арабских шейхов станет бразильская Байя, сообщает Si.com со ссылкой на журналиста Сезара Луиса Мерло.

Владельцы Манчестер Сити приобрели легендарный итальянский клуб

По информации источника, стороны уже согласовали покупку. Осталось лишь оформить необходимые бумаги и объявить о сделке официально. Сейчас Байя выступает в Серии Б, но имеет очень высокие шансы выйти в элиту.

Отметим, бразильский клуб может стать уже 12-м для City Football Group. В холдинг уже входят Манчестер Сити (Англия), Жирона (Испания), Палермо (Италия), Ломмел (Бельгия), Нью-Йорк Сити (США), Мельбурн Сити (Австралия), Монтевидео Сити (Уругвай), Йокогама (Япония), Труа (Франция), Мумбаи Сити (Индия) и Сычуань Цзюню (Китай).