Холдинговая компания, администрирующая футбольные клубы, приобрела контрольный пакет акций "розанеро", информирует официальный сайт клуба . Несмотря на смену владельца, президентом останется Дарио Мирри.

"Палермо – исторически большой клуб, обладающий сильной и гордой идентичностью. Будем работать вместе с Мирри, чтобы укрепить его выдающуюся работу, которая нацелена на рост клуба. Наша роль будет заключаться в повышении ценности всего, что делает клуб особенным, производительности на поле и за его пределами.

Италия – одна из самых увлекательных и полных энтузиазма футбольных стран в мире с богатой историей национальных и клубных успехов, страстными болельщиками и фантастическими игроками", – аргументировал приход на Апеннины главный исполнительный директор холдинга Ферран Сориано.

Коллекция City Football Group вместе с Ман Сити насчитывает уже более 10 клубов, однако своего представительства в Италии до сих пор не было. Палермо стал первым. Недавно сицилийцы были одной из самых ярких команд Италии, но в 2019 году пережили банкротство и были вынуждены начинать с низов. По итогам прошедшего сезона "розанеро" поднялись в Серию В.

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