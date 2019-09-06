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Владельцы Манчестер Сити планируют приобрести индийский клуб

11:37 46 Читати українською
Владельцы Манчестер Сити планируют приобрести индийский клуб
Мансур бин Зайед аль-Нахайян – владелец Манчестер Сити

Денежных боссов лидера АПЛ заинтересовал очередной клуб.

Индийский футбольный клуб Мумбаи Сити заинтересовал владельцев Манчестер Сити, сообщает Daily Mail.

По словам исполнительного директора английской команды Феррана Сориано у них есть определенный интерес к некоторым рынкам и странам, где есть настоящая футбольная страсть и возможности. Среди таких стран – Китай и Индия.

Владельцы Манчестер Сити собираются приобрести уже 7-й клуб – миллиардер ищет покупателей

Переговоры представителей City Football Group проходят сразу с несколькими клубами из Индии, но выбор должен пасть именно на Мумбаи Сити.

Напомним, City Football Group уже владеет такими клубами по всему миру, как: Мельбурн Сити (Австралия), Нью-Йорк Сити (США), Жирона (Испания), Йокогама Маринос (Япония) и Атлетико Торки (Уругвай).

Группа Шахтера в Лиге чемпионов заняла предпоследнее место по общей стоимости игроков по данным Transfermarkt

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Мир Манчестер Сити Манчестер Сити Англия футбольные финансы
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