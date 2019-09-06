Владельцы Манчестер Сити планируют приобрести индийский клуб

Денежных боссов лидера АПЛ заинтересовал очередной клуб.
Индийский футбольный клуб Мумбаи Сити заинтересовал владельцев Манчестер Сити, сообщает Daily Mail.
По словам исполнительного директора английской команды Феррана Сориано у них есть определенный интерес к некоторым рынкам и странам, где есть настоящая футбольная страсть и возможности. Среди таких стран – Китай и Индия.
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Переговоры представителей City Football Group проходят сразу с несколькими клубами из Индии, но выбор должен пасть именно на Мумбаи Сити.
Напомним, City Football Group уже владеет такими клубами по всему миру, как: Мельбурн Сити (Австралия), Нью-Йорк Сити (США), Жирона (Испания), Йокогама Маринос (Япония) и Атлетико Торки (Уругвай).
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