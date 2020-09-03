Владельцы Манчестер Сити официально приобрели французский клуб
City Football Group (CFG) приобрела ФК Труа, сообщает официальный сайт клуба.
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Команда выступает во втором по силе французском дивизионе. По итогам прошлого сезона, ФК Труа финишировал на 4-й строчке турнирной таблицы.
Напомним, CFG частично или полностью владеет Манчестер Сити (Англия), Мельбурн Сити (Австралия), Нью-Йорк Сити (MLS), Торке (Уругвай), Мумбаи Сити (Индия) Ломмел (Бельгия), Жирона (Испания), Сычуань Цзюню (Китай) и Йокогама (Япония).
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