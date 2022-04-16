Палермо оказался на прицеле арабских богачей, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

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Коллекция City Football Group вместе с Ман Сити насчитывает более 10 клубов, однако своего представительства в Италии пока нет. Не так давно Палермо был одной из самых ярких команд Италии, пока в 2019 году не пережил банкротство и был вынужден снова начинать с низов. Сейчас "розанеро" идут на второй строчке Серии С, готовясь к плей-офф за подъем.

Источник добавляет, что пока City Football Group не делал никаких официальных предложений, однако Палермо является приоритетным вариантом для входа на Аппенины.

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