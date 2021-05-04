Семья Глейзеров, которая является владельцами Манчестер Юнайтед, определилась со своей позицией относительно клуба.

Несмотря на протесты болельщиков, семья Глейзеров не собирается продавать Манчестер Юнайтед, информирует The Guardian. Кроме того, владельцы намерены увеличить стоимость клуба до 10 млрд долларов – пока его оценивают чуть больше 3 млрд долларов.

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Также Глейзеры планируют пересмотреть меры безопасности и рассмотрит вопрос возможного бана для всех фанатов, которые штурмом взяли Олд Траффорд, став причиной переноса поединка против Ливерпуля на неопределенный срок.

Отметим, что фанаты "красных дьяволов" устроили протестную акцию против владельца клуба – семьи Глейзеров, что привело к переносу поединка против Ливерпуля.

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