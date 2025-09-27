Fenway Sports Group, владельцы Ливерпуля, Бостон Ред Сокс и Питтсбург Пингвинс, сделали шаг к выходу на испанский рынок футбола. Как информирует AS, американский холдинг успешно завершил все подготовительные процессы, что открывает путь к возможному приобретению Хетафе.

Переговоры между сторонами продолжаются несколько месяцев и приобрели интенсивность после встречи представителей FSG во главе с Джоном Генри с президентом Хетафе Анхелем Торресом в августе. После этой встречи американцы пришли к выводу, что именно клуб из пригорода Мадрида является их главным вариантом для инвестиции в Испании.

Хотя сумма потенциальной сделки пока не раскрывается, источники, приближенные к переговорам, убеждают: если Fenway Sports Group примет окончательное решение, оформление покупки станет формальностью. Первые слухи об интересе американцев к Хетафе появились еще в июне, а сам Анхель Торрес неоднократно заявлял, что после завершения реконструкции стадиона планирует отойти от президентских обязанностей.

Немаловажную роль в процессе сыграла и рекомендация от Реала. Генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес высоко оценил управление Хетафе и его институциональную стабильность, что усилило положительное впечатление владельцев Ливерпуля.

Пока что интерес FSG остается на уровне изучения перспектив, но уже определен ориентир – 2028 год, когда будут завершены строительные работы на стадионе. Именно тогда Хетафе может стать новым активом Fenway Sports Group.

