Владельцы Ливерпуля Fenway Sports Group решили выставить мерсисайдский клуб на продажу, сообщает The Athletic.

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"Недавно было несколько смен владельцев и слухов об изменениях владельцев в клубах АПЛ, и нас регулярно спрашивают о собственности Fenway Sports Group в Ливерпуле. FSG часто получала заявления об интересе от третьих лиц, стремящихся стать акционерами Ливерпуля. Ранее FSG заявлял, что при правильных условиях мы будем рассматривать новых акционеров, если это будет в интересах Ливерпуля как клуба. FSG остается полностью преданным успеху Ливерпуля, как на поле, так и вне его", – говорится в заявлении.

Отметим, что Fenway Sports Group стала владельцем Ливерпуля в 2010 году. С тех пор мерсисайдцы завоевали несколько важных трофеев, в том числе выиграли АПЛ и Лигу чемпионов, а также побеждали в Кубке Англии, Кубке Лиги и Суперкубке Англии.

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