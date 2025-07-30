Владелец Ливерпуля, Fenway Sports Group (FSG), ведет переговоры с президентом Хетафе Анхелем Торресом о поэтапном поглощении. Об этом сообщает The Athletic.

Исак согласовал контракт с Ливерпулем – чемпионы АПЛ готовят рекордный трансфер

Впервые о продаже испанского клуба заговорили в прошлом месяце, но Торрес преуменьшил значение переговоров, заявив, что команда не продается. Ранее владелец оценивал Хетафе в 160 миллионов фунтов стерлингов, но теперь снизил цену до более реалистичных 100 млн.

FSG уже длительное время хочет создать вокруг Ливерпуля мультиклубную империю. В течение последних 16 месяцев владельцев мерсисайдцев связывали с командами из Бразилии, Франции и Испании.

До сих пор наиболее продвинутые переговоры велись с Бордо во Франции и Малагой в Испании. Но теперь Хетафе, занявший в прошлом сезоне Ла Лиги 13-е место, считается лучшим вариантом, поскольку FSG наладила хорошие отношения с Торресом.

Следует заметить, что Ливерпуль следит за Александром Исааком. Ньюкасл оценил своего игрока в более чем 150 млн фунтов.

Діогу Жота – особливий джокер Клоппа: хет-трик у ЛЧ, перфоманси з Арсеналом, останній гол за Ліверпуль на очах Миколенка