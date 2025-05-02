Акционер Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф решил продать один из своих клубов.

Английский бизнесмен владеет не только манкунианцами, но и французской Ниццей, которую приобрел в 2019 году за 100 миллионов евро.

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Как информирует L'informe, чтобы выкупить абсолютно все акции Манчестер Юнайтед, Джим Рэтклифф планирует продать Ниццу. Он уже нанял инвестиционный банк Lazard для поиска покупателя. Рэтклифф готов продать как частичного французский клуб, так и полностью.

Ситуацию внимательно отслеживает Публичный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) – тот самый, владеющий Ньюкаслом. PIF "серьезно рассматривает" вариант покупки Ниццы, хотя пока это не означает, что сделка неизбежна.

Напомним, Рэтклифф владеет 27,7% акций Манчестер Юнайтед. Мажоритарным акционером клуба до сих пор является семья Глейзеров.

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