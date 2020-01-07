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Владельцем Карпат может стать миллиардер из России, – СМИ

7 января 19:05 1357 Читати українською
Владельцем Карпат может стать миллиардер из России, – СМИ
Михаил Фридман / Фото из открытых источников

Львовские Карпаты могут претерпеть революционные изменения в виде смены владельца.

По информации источников, близких к российскому олигарху Михаилу Фридману, росиянин изучает возможность покупки львовских Карпат, сообщает издание Fckarpaty.com.ua. Он якобы планирует выкупить доли как у Петра Дыминского, так и Игоря Коломойского.

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К слову, Фридман – уроженец Львова и имеет двойное гражданство России и Израиля. 55-летний предприниматель является совладельцем и председателем наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп". Имеет Фридман непосредственное отношение ко Львову и сегодня: он является инициатором и спонсором ежегодного музыкального фестиваля "Альфа Джаз Фест", а его "Альфа-Банк" работает в городе Льва.

Напомним, Карпаты на зимнюю паузу ушли на последней строчке, имея в своем активе 11 очков.

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Карпаты Карпаты Игорь Коломойский Петр Дыминский
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