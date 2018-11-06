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Владельца Монако Рыболовлева задержали – россиянина обвиняют в коррупционных махинациях

20:30 172 Читати українською
Владельца Монако Рыболовлева задержали – россиянина обвиняют в коррупционных махинациях
Дмитрий Рыболовлев / соцсети

Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, который является владельцем "монегасков", попал под стражу.

По инрформациею Le Monde, россиянина сегодня задержали по требованию прокуратуры княжества Монако.

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Арест бизнесмена связан с судебным расследованием, в котором Рыболовлев подозревается в коррупционных махинациях. Также в доме и офисе бизнесмена был проведен обыск.

Рыболовлева обвинили в том, что он использовал свои связи в правительстве княжества для получения нужного результата уголовного дела относительно арт-дилера Ива Бувье.

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Теги
Монако Монако Франция Дмитрий Рыболовлев
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