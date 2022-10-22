Влада Зинченко похвасталась подарком от мужа – сдержаться было трудно
16:40 - Читати українською
Накануне жена Александра Зинченко Влада праздновала день рождения и получила красивый презент.
На 27 лет защитник лондонского Арсенала подарил своей любимой торт, которым Влада радостно поделилась со своими читателями в Instagram.
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На нем изображены важные вещи для журналистки – микрофон, камера, одежда, в которой она не раз выходила в эфиры, эмблемы соцсетей и т.д. Зинченко призналась, что не могла не поделиться таким подарком.
Напомним, Влада и Александр поженились в августе 2020 года. Через год у них родилась дочь Ева.
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