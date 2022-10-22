На 27 лет защитник лондонского Арсенала подарил своей любимой торт, которым Влада радостно поделилась со своими читателями в Instagram .

"Каждый день встречает меня у двери": Зинченко трогательно поздравил жену с днем ​​рождения

На нем изображены важные вещи для журналистки – микрофон, камера, одежда, в которой она не раз выходила в эфиры, эмблемы соцсетей и т.д. Зинченко призналась, что не могла не поделиться таким подарком.