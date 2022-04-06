Жена Александра Зинченко не видит ничего плохого в своих словах в адрес россиян.

Сегодня, 6 апреля, журналистка ТК Футбол в прямом эфире с Александром Денисовым на русском языке послала агрессоров в направлении за кораблем.

"Единственное, перед кем мне может быть стыдно за свою нецензурную лексику – это перед моими родителями и мужем, но они прекрасно понимают ситуацию, поэтому ко мне никаких вопросов не будет.

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Дочь моя, которая вырастет, когда-нибудь увидит это видео и, возможно, спросит, почему я не подбирала слова и была такой эмоциональной. Я просто покажу ей фотографии из Ирпеня, Бучи и других горячих точек Украины.

Покажу, что совершила эта нечистота с нашим народом. Думаю, у нее тоже не будет вопросов, почему ее мама в свое время не подбирала слова", – сказала Влада Зинченко в эфире Денисов Time.

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