Влада Седан призналась, на какие жертвы готова была пойти ради работы на Евро-2020

Невеста украинского легионера Манчестер Сити Александра Зинченко – журналистка Влада Седан – рассказала о своей мечте.

"Скучаю и по работе, и по футболу. Не хватает привычного образа жизни: выйти на улицу, встретиться с друзьями, но когда все близкие люди рядом живы и здоровы – это самое главное.

Седан выделила самых артистичных партнеров Зинченко в Манчестер Сити

Когда встал вопрос о переносе Евро-2020 я так расстроилась, что готова была пожертвовать свадьбой, причем не задумываясь. Я настолько жила будущим турниром, готовилась. Это была моя мечта – поработать на Евро", – рассказала Седан в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, Александр Зинченко сделал девушке предложение в октябре прошлого года. Пара собиралась организовать собственную свадьбу по окончании текущего сезона, однако карантин, вызванный пандемией коронавируса, разрушил все планы молодоженов.

Зинченко – лидер и креативный центр сборной Украины, благодаря его прогрессу нас считают темной лошадкой Евро