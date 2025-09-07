"Влад Бленуце на 100% проевропейский! Он голосовал на президентских выборах в Молдове за Майю Санду. На румынских выборах он поддерживал Никушора Дана!

Скандальный новичок Динамо извинился за репосты Соловьева и россиян: "Я не знал этих людей и не поддерживаю РФ"

Он может быть только на стороне Украины, как и большинство румын по обе стороны Прута.

У Влада было как минимум два других очень привлекательных варианта: польский Ракув и Шальке 04. Он выбрал киевское Динамо. Честно говоря, я тоже был удивлен", – написал владелец Университати Адриан Митителу в Facebook.

Напомним, что в Украине разгорелся скандал после того, как оказалось, что Владислав Бленуце в 2024 году распространял в TikTok видео с высказываниями кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева о власти Молдовы.

Руководство Динамо оперативно отреагировало на ситуацию, и в интервью клубному каналу Бленуце извинился у болельщиков за неосмотрительность, заявив, что поддерживает Украину и хорошо не понимал кого именно он репостит.

