Нападающий Жироны Артем Довбик получил похвалу за игру против Атлетико (4:3) в 19 туре чемпионата Испании.

Украинский форвард в матче против мадридской команды записал в свой актив голевую передачу. Впрочем, забить самому Артему Довбыку не удалось. Испанская пресса высоко оценила игру нападающего.

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Mundo Deportivo : "Довбик – острый. Не смог забить, хотя имел моменты в замечательном первом тайме. После этого последовало много подключений".

Diario Sport : "Довбик – боец. Его присутствие создавало постоянную опасность у ворот Атлетико. Сильный в борьбе, умный в отборе мячей, он боролся за каждое действие в течение 67 минут, которые провел на поле. Он едва не сделал счет 4:3".

Напомним, Артем Довбик в 18 матчах за Жирону забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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