Польша, Экстракляса, 4-й тур

Лехия Гданьск – Мотор Люблин – 3:3

Голы: Вьюнник, 3, Бобчек, 45+1, Менья, 79 – Чубак, 38, Родригес, 41, Вольски, 53

Экс-защитник Динамо забил победный гол-красавец в Европе – видео потрясающего дальнего удара

В четвертом туре польской Экстраклясы гданьская Лехия принимала дома люблинский Мотор. В стартовом составе команды из Гданьска на поле вышли трое украинцев – Иван Желизко, Богдан Вьюнник и Максим Дячук.

На 3-й минуте матча игрок Лехии подал мяч в штрафную, там Бобчек сделал то ли пас, то ли удар в сторону ворот, который замкнул Вьюнник. Под конец первого тайма гости сравняли счет и вышли вперед, но еще до перерыва Лехия восстановила паритет благодаря голу Бобчека.

Уже на 53-й минуте Мотор забил еще один гол, однако на 79-й вингер Лехии Менья установил окончательный счет – 3:3. Стоит отметить, что на этом матче присутствовал нынешний президент Польши Кароль Навроцки, который является давним болельщиком Лехи Гданьск.

К слову, в матче против Мотора Богдан Вьюнник отметился своим первым голом в сезоне 2025/26. Сейчас Лехия занимает последнее место в Экстраклясе, клуб получил штраф в 5 зачетных пунктов из-за финансовых долгов.