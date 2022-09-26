"Действительно, необычно, что я не нахожусь в сборной. У меня было 5 выходных дней, я провел их с детьми и рад этому. Но я успел съездить к ребятам в сборную и планирую на последнюю игру в Краков тоже приехать.

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У меня тоже болит сердце, я переживаю. Я сказал, что я их самый преданный болельщик. Поэтому буду рядом с командой.

Я всегда буду поддерживать ребят. Понимаю, что сейчас тяжелый период. Когда нет эмоций... Не могут люди все время быть на какой-то эйфории с теми событиями, которые происходят в Украине. Есть какой-то спад, какие-то ямы.

Вижу, что ребятам тяжело. Но верю. Верю, что победа над Арменией придаст им уверенность. В последнем матче нас устраивает только победа. Верю в сборную", – сказал Пятов в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, кипер "горняков" объявил о завершении карьеры в сборной Украины в начале июня после первого матча с Арменией (3:0). Поединок с шотландцами состоится во вторник, 27 сентября, в Кракове. Начало встречи в 21:45.

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